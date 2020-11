Domani giornata per le vittime della strada: a Piacenza 22 nel 2019

Oltre mille incidenti stradali con lesioni (1.041, per l’esattezza), 22 vittime e 1.423 feriti. È quanto registrato dalla polizia stradale di Piacenza nel 2019: dati che rimarcano il problema sempre più urgente della sicurezza stradale . Da questo input, domenica 15 novembre torna la “Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada”, un momento di ricordo e riflessione che viene dedicato ogni anno, la terza domenica di novembre, alle vittime di incidenti stradali e ai loro familiari, proclamato per la prima volta dall’Onu nel 2005.

“Tra i comportamenti errati più frequenti – spiega la Polstrada di Piacenza – sono da segnalare la guida distratta, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata (nel complesso il 38,2% dei casi). Tra le violazioni più sanzionate, ci sono l’eccesso di velocità, il mancato utilizzo di dispositivi di sicurezza e l’uso di telefono cellulare alla guida”.