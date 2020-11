Scontro frontale tra due auto sulla Salsediana: tre feriti, uno molto grave

Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato 14 novembre sulla strada provinciale 31 Salsediana, in località Montà dell’Orto tra Castelnuovo Fogliani e Scipione Ponte, nel comune di Alseno. In uno scontro frontale tra due auto tre persone sono rimaste ferite, di cui una molto gravemente. Si tratta di un uomo, portato all’ospedale di Parma. Un uomo e una donna, a bordo dell’altra auto, sono stati portati in condizioni meno serie all’ospedale di Fidenza. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e tre auto mediche, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale.

