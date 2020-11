Continua la gara di solidarietà con la “Rete del dono”

C’è chi non riesce più ad arrivare alla fine del mese e l’emergenza Covid ha dato il colpo di grazia a tante situazioni precarie. “Oltre il virus”, progetto nato dalla volontà dei club Lions e Leo piacentini, va nella direzione di aiutare chi si trova in difficoltà. Sono già stati raccolti, tramite la piattaforma “Rete del dono”, oltre 6mila euro e l’obiettivo è raggiungere i 10mila entro Natale. Nei giorni scorsi sono stati donati mille euro all’Emporio Solidale. Si tratta della quarta donazione in pochi mesi. Erano presenti Franco Mori, presidente della Quarta Circoscrizine Lions delle zone riunite di Piacenza, il direttore dell’Emporio Solidale Mario Idda e i soci Oscar Maria Pisacane, Franco Anfini e Fabio Leggi.

L’iniziativa porta la firma del Leo club Borgo di Rivalta e di Piacenza, Lions club Bettola Val Nure, Lions club Bobbio, Lions club Castel San Giovanni, Lions club Piacenza Ducale, Lions club Piacenza Host, LIons club Piacenza Sant’Antonino, Lions club Rivalta Valli Trebbia e Luretta, Lions club Satellite Cortebrugnatella, Lions club Satellite Valtidone, Lions club Val d’Arda. Tutti i cittadini possono partecipare alla raccolta a favore dell’Emporio Solidale e di Caritas.

