Maltempo in arrivo. Per la giornata di domani, 20 novembre, sono previste infatti precipitazioni sparse che interesseranno in particolare le aree appenniniche. La Protezione civile dell’Emilia Romagna ha emesso una allerta meteo arancione per forti venti sui crinali, anche del Piacentino.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà