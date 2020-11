Liquido tossico alla Sella dei generali: è lumachicida. Cane in fin di vita

Le pozzanghere della Sella dei generali all’inizio di novembre si erano tinte di blu: la sostanza trovata nell’acqua dell’area di confine tra Val Trebbia e Val Nure è lumachicida. L’ipotesi dei carabinieri forestali ha trovato riscontro nei risultati delle analisi ricevuti nella sede di Contrada dell’ospedale a Bobbio. Alcune zone umide sono state avvelenate di metaldeide, contenuto nelle pastiglie usate in particolare per tenere lontane le lumache dagli orti. Una tipologia inedita di inquinante. La zona era stata bonificata subito per preservarla dai rischi ambientali e per gli animali. Una cane da caccia purtroppo è in fin di vita.

