Attimi di apprensione in via Emilia Pavese a Piacenza. Nella tarda mattinata di venerdì 20 novembre un’auto ha preso fuoco nei pressi di piazzale Torino. Un primo intervento è stato messo in atto da una pattuglia della polizia municipale e subito dopo sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme.

