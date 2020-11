In gita da Milano a Piacenza: quattro giovani nei guai

Disposizioni anti contagio non rispettate: negli ultimi giorni le pattuglie dei carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza coadiuvati dai colleghi delle Squadre d’Intervento Operativo (S.I.O.) del IV° Battaglione di Mestre, nel corso dei predisposti servizi di controllo hanno sanzionato alcune persone ritenute responsabili dell’inosservanza delle normative vigenti per contrastare la diffusione del Coronavirus. In particolare a Castel San Giovanni, la sera del 18 novembre, sono stati sanzionati quattro giovani studenti, tra i 18 e i 22 anni, due ragazze e due ragazzi, residenti a Milano, sorpresi a bordo di un’autovettura, che senza un giustificato motivo di lavoro, necessità o salute si erano allontanati dalla loro regione indicata come “zona rossa”. Sono stati, inoltre, segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti in quanto dopo un attento controllo è stata rinvenuta nello loro disponibilità circa 15 grammi di marijuana, nascosti in un involucro. Al conducente gli è stata anche ritirata la patente di guida.

Stessa sorte è toccata a due operai di origini straniere di 29 e 20 anni, domiciliati a Piacenza, che sono stati fermati a bordo di un’utilitaria a Mortizza. Sono stati controllati e sanzionati perché erano fuori casa in orario non consentito, senza un giustificato motivo di necessità. Uno di loro aveva addosso pochi grammi di marijuana e per questo è stato segnalato quale assuntore. Sempre il 18 novembre, di sera, stavolta a San Nicolò, un 40enne, con precedenti penali, è stato anche lui sanzionato in quanto trovato in giro dopo l’orario di coprifuoco (22.00) senza un giustificato motivo di salute, lavoro o necessità. Addosso aveva, anche, un involucro con una dose di cocaina e per questo oltre che ad essere stato segnalato quale assuntore di cocaina, gli è stata pure ritirata la patente di guida.