“Un pezzo di Uganda sotto l’albero”: l’iniziativa di Africa Mission

Un pezzo d’Africa sotto l’albero di Natale. È la campagna benefica lanciata da Africa Mission Cooperazione e Sviluppo, che espone sugli scaffali della sede piacentina di via Martelli una serie di manufatti artigianali raccolti durante le missioni umanitarie in Uganda, in particolare i presepi intagliati nel legno e decorati minuziosamente con foglie di banano. “Pezzi unici – racconta il collaboratore della onlus Lorenzo D’Agosta – che racchiudono la potenza della tradizione natalizia vissuta anche in Africa”. Per sostenere le attività dell’associazione, tra cui la costruzione di pozzi d’acqua in Uganda, chiunque può ricevere un presepe africano in cambio di una donazione libera. Per qualsiasi informazione, bisogna telefonare al numero 0523.499424 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà