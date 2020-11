“Non demolire, ma valorizzare l’ex mercato ortofrutticolo di Piacenza”

“Un insulto alla memoria storica di Piacenza”. Così Carlo Emanuele Manfredi, presidente della sezione locale di Italia Nostra, definisce la volontà dell’amministrazione comunale di demolire l’ex mercato ortofrutticolo di via Colombo. “Si tratta di un significativo esempio di architettura razionalista che la Giunta Barbieri intende abbattere”. L’associazione, impegnata per la salvaguardia dei beni culturali, chiede di “valorizzare l’ex mercato ortofrutticolo, invece di raderlo al suolo per fare posto a un parcheggio. Bisogna salvare l’edificio, non ce dubbio”.

Italia Nostra interviene sulle sorti della struttura abbandonata in via Colombo dopo che, nei giorni scorsi, il Comune ha definito il cronoprogramma (un anno e otto mesi) per l’opera di demolizione e la realizzazione di un posteggio.