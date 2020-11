Incendio in abitazione, un uomo ustionato e intossicato. Casa semidistrutta

Un uomo ustionato alle mani e intossicato, oltre all’abitazione semidistrutta. E’ il pesante bilancio dell’incendio di oggi pomeriggio poco dopo le 14.00 all’interno di una casa a Tuna, nel comune di Gazzola.

Stando alle ricostruzioni, le fiamme sarebbero divampate a causa del malfunzionamento di un elettrodomestico. Una volta lanciato l’allarme da parte dei due coniugi che abitano nel fabbricato a tre piani, sul posto sono giunti con grande tempestività i vigili del fuoco, i quali però non hanno avuto modo di limitare i danni.

Il proprietario, nel tentativo di soffocare il fuoco, è rimasto ferito e intossicato: condotto all’ospedale di Piacenza, le sue condizioni non sono state giudicate gravi e non è fortunatamente in pericolo di vita.

