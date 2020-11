Pubblica Sant’Agata, arriva un camper a disposizione dei volontari

La Pubblica Assistenza Sant’Agata di Rivergaro si è dotata di un camper. Si tratta di una operazione volta a salvaguardare la salute dei propri volontari che, in questo modo, potranno contare su di una struttura che consentirà loro di evitare le attese del fine servizio al freddo come avveniva in passato. Il tutto alla luce del maxi impegno richiesto a causa della situazione legata alla pandemia, ma anche nei casi eccezionali dovuti ad improvvise piene dei fiumi. Il camper è stato acquisito in affitto fino ad aprile e conta su quattro posti letto.



IL SERVIZIO COMPLETO SU LIBERTA’ IN EDICOLA

© Copyright 2020 Editoriale Libertà