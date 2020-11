Covid nelle scuole piacentine: 87 nuovi contagi in una settimana

La didattica a distanza sta riducendo, ma non fermando, la diffusione del Coronavirus nelle scuole piacentine, tenendo conto che la didattica a distanza è prevista solo per gli alunni degli istituti Superiori.

Nella settimana 16-22 novembre, si sono registrati 87 nuovi casi tra studenti, insegnanti e personale scolastico, con il totale che sale così a 427. Cinque i nuovi casi in cui è stata accertata la trasmissione del Covid in aula.

In totale, hanno contato almeno un caso 130 istituti e 419 classi nella nostra provincia.

