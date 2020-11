Addio a don Nucca, una vita per le chiese dell’alta collina

Si è spento don Enzo Nucca, storico e instancabile parroco che per oltre mezzo secolo ha dato voce a piccole parrocchie disseminate tra alta Val Luretta e alta Val Tidone. Parrocchie dove don Enzo, fino a quando le forze glielo hanno concesso, ha continuato a dire messa, convinto com’era che quello fosse un modo per preservare l’identità di comunità a rischio abbandono e spopolamento. Don Enzo aveva 92 anni e fino alla scorsa estate, nonostante la salute malferma, ha detto messa a Groppo Arcelli, ultima parrocchia che ha retto e a cui era stato assegnato 55 anni fa. Era infatti il 1965 quando gli vennero assegnate Monteventano, Pomaro, San Nazzaro, Vidiano e Groppo Arcelli di Piozzano. Classe 1928, originario di Rezzanello di Gazzola, don Enzo proveniva da una famiglia di agricoltori e tale si considerava. Di lui il giornalista Umberto Fava nel 2005 aveva scritto: “Cosa fa un parroco che ha cinque parrocchie? Semplice: si fa in cinque”. Il sacerdozio di don Enzo è stato proprio così: un servizio convinto e instancabile ad un territorio a cui don Enzo ha donato tutto il suo essere prete.

I funerali si svolgeranno nella chiesa di Rezzanello venerdì 27 novembre, alle ore 14.30 e saranno presieduti dal Vescovo mons. Adriano Cevolotto.