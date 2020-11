Covid, oggi a Piacenza tre decessi e 222 nuovi contagiati. Stabili i ricoveri in Terapia intensiva

Si mantiene stabile, ma ancora molto elevato, il contagio da Coronavirus a Piacenza: oggi nella nostra provincia si registrano 222 nuovi contagiati (di cui 51 sintomatici) e tre decessi (un uomo di 83 anni e due donne, di 79 e 90 anni). Restano 12 i ricoverati in Terapia intensiva.

LA SITUAZIONE IN REGIONE

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 112.700 casi di positività, 2.130 in più rispetto a ieri, su un totale di 18.498 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti scende ulteriormente: oggi è dell’11,5%, rispetto al 12,7% di ieri. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 45,7 anni.

Purtroppo, si registrano 54 nuovi decessi: oltre ai 3 di Piacenza, uno nel Parmense, 13 a Modena, 25 in quella di Bologna (dove si è verificato anche il decesso di una donna di 98 anni residente in Sicilia), tre nel Ravennate , due nel Ferrarese e 6 in provincia di Rimini. Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, in Emilia-Romagna i decessi sono complessivamente 5.493.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 249 (+6 rispetto a ieri), 2.763 quelli in altri reparti Covid (+40).

Le persone complessivamente guarite salgono a 34.681 (+893 rispetto a ieri).

LA SITUAZIONE NELLE PROVINCE

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 11.832 a Piacenza (+222 rispetto a ieri, di cui 51 sintomatici), 9.671 a Parma (+201, di cui 149 sintomatici), 16.296 a Reggio Emilia (+219, di cui 149 sintomatici), 20.428 a Modena (+250, di cui 158 sintomatici), 21.991 a Bologna (+327, di cui 113 sintomatici), 2.971 casi a Imola (+107, di cui 39 sintomatici), 5.527 a Ferrara (+163, di cui 28 sintomatici), 7.105 a Ravenna (+180, di cui 61 sintomatici), 4.199 a Forlì (+83, di cui 66 sintomatici), 3.541 a Cesena (+106, di cui 82 sintomatici) e 9.139 a Rimini (+272, di cui 124 sintomatici).