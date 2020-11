Divampa un incendio nel box e sfiora le abitazioni: provvidenziale intervento dei pompieri

Grande paura in serata, intorno alle 19, a Castelnovo, nel comune di Borgonovo dove un incendio è divampato all’interno di un garage situato tra due abitazioni. Non ancora del tutto chiare le cause del rogo, ma stando alle prime informazioni le fiamme potrebbero essere partite da una vettura situata nel box e andata distrutta. Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Piacenza e di Castel San Giovanni, il rogo è stato domato prima che raggiungesse le case adiacenti, evitando così il peggio. Danni ingenti al posto auto e alla copertura, ma non si registrano né feriti, né intossicati. Sul posto anche i carabinieri di Castel San Giovanni.

