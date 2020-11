Sbandata lungo la 412, due vetture terminano la corsa nel fossato

Doppia uscita di strada, fortunatamente priva di conseguenze per conducenti e passeggeri delle vettura, nel comune di Cortemaggiore. E’ accaduto questa mattina, giovedì 26 novembfre, intorno alle 8.30: una Fiat Punto e una Jeep, lungo la provinciale 412, hanno rischiato la collisione frontale e per evitare l’impatto i due conducenti hanno sbandato, prima di terminare la corsa all’interno dei profondi canali di scolo che costeggiano la carreggiata. Raggiunti sul posto dai soccorritori, i protagonisti dell’incidente hanno rifiutato il trasporto al pronto soccorso. Gravi le ripercussioni sul traffico per consentire la rimozione dei mezzi e per la ricostruzione della dinamica da parte delle forze dell’ordine.

