Nasce la Camera degli avvocati tributaristi. Broccolini presidente

Con l’intenzione di rappresentare gli interessi degli avvocati piacentini che si occupano principalmente del diritto e del contenzioso tributario, si è costituita nei giorni scorsi la “Camera degli Avvocati Tributaristi della Provincia di Piacenza”. Presidente del direttivo è Giovanni Broccolini, vicepresidente Federica Vola e segretario Giuseppe De Falco.

Tra gli altri obiettivi quello di vigilare sul rispetto dello Statuto del Contribuente per garantire la piena ed effettiva attività difensiva, di elaborare e studiare nuove proposte di legge in accordo con l’Unione Nazionale delle Camere Tributarie (UNCAT) e favorire la diffusione dello studio e del dialogo avente ad oggetto il diritto tributario, anche in accordo con altri Ordini e Collegi operanti nel settore ed altre organizzazioni o camere forensi.

La sede della Camera si trova in Corso Garibaldi 64.