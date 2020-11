Scippata della borsetta in pieno pomeriggio da due incappucciati, 31enne all’ospedale

Grave fatto di cronaca oggi, lunedì 30 novembre, in viale Patrioti a Piacenza. Nel tardo pomeriggio infatti, una donna di 31 anni è stata scippata della borsetta da due persone che indossavano un cappuccio a camuffare il volto. Un’azione che ha provocato gravi conseguenze per la 31enne che durante l’azione dei due è caduta rovinosamente contro una cancellata riportando ferite e contusioni molto serie. Sul posto i carabinieri del Radiomobile che hanno avviato le indagini del caso per risalire agli autori dello scippo che sono fuggiti con la borsetta, facendo perdere le proprie tracce.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà