Straniero trovato a terra con una ferita al capo: indagano i carabinieri

Era a terra, privo di conoscenza e con una brutta ferita al capo. Si tratta di un settantenne di origini albanesi, ora ricoverato all’ospedale in gravi condizioni. L’uomo è stato trovato in via Lanza a Piacenza: sul posto, oltre al sanitari, sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile. Lo straniero non è fortunatamente in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine per capire come l’uomo si sia ferito.

