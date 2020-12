Castel San Giovanni, in arrivano nuove telecamere e illuminazione

A Castel San Giovanni sono in arrivo nuovi occhi elettronici per contrastare il fenomeno delle baby gang in centro storico e nuova illuminazione in via Araldi, dove due pensionati vennero aggrediti nella loro abitazione. Nei pressi dell’autostrada e lungo la direttrice verso Stradella sono invece in arrivo telecamere con lettura targhe bidirezionale.

