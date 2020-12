Coli, bar aperto e assembramento di clienti: “Solo una fetta di salame”

“Stavamo solo mangiando una fetta di salame”. Si sono giustificate così, davanti ai carabinieri di Bobbio, le persone che sabato scorso sono state fermate davanti a un bar in piazza a Coli, in pieno assembramento. Il locale era aperto, nonostante il divieto anti-Covid. All’interno del locale c’erano sei clienti, una donna e cinque uomini, tutti del paese, tra i 48 e i 70 anni. Ai carabinieri hanno dichiarato che stavano consumando una “fetta di salame” e una cenetta perché pochi giorni prima uno di loro aveva compiuto gli anni. Per questo sono stati sanzionati. Anche per il gestore del bar–ristorante è scattata la multa in quanto non disponeva del servizio d’asporto, consentendo la consumazione sul posto o nelle adiacenze.

