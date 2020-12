Ieri un’ennesima giornata triste per Piacenza: altre sei morti per Covid

E’ stata un’ennesima giornata durissima per la nostra provincia sul fronte della pandemia: ieri, lunedì 30 novembre, Piacenza ha pianto altri sei morti causati dal Covid-19. Ora il triste conteggio è salito a quota 1.086. I decessi hanno riguardato tre donne di 42, 72, 92 anni e tre uomini, di 68, 75 e 82 anni. Sono invece calati ulteriormente i nuovi contagi, segnale probabilmente che le misure adottate iniziano a dare i frutti sperati. Sono stati infatti 57i nuovi positivi, di cui 18 con sintomi. Sono salite a 12.463 le persone entrate in contatto con il virus dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Stabili i ricoveri in terapia intensiva con 14 pazienti presenti nel reparto, uno in più rispetto a domenica.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà