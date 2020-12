Sbanda lungo la via Emilia e si schianta nel canale: automobilista al pronto soccorso

Un incidente si è registrato nella serata di martedì 1 dicembre a Rottofreno, lungo la via Emilia. Intorno alle 21.30, probabilmente a causa del fondo stradale viscido, un automobilista di 53 anni ha perso il controllo del mezzo e dopo la sbandata si è schiantato in un profondo canale di scolo situato ai margini della carreggiata. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto i carabinieri, una pattuglia della Guardia di Finanza, i vigili del fuoco che hanno estratto il conducente dall’abitacolo e gli uomini del 118 di Castel San Giovanni e della Croce Rossa di San Nicolò. Il ferito è stato condotto all’ospedale di Piacenza.

