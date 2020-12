Corriera con studenti a bordo esce di strada, abbatte alberi e finisce in un giardino. Ferito l’autista

Nel primo pomeriggio di oggi, 3 dicembre, na corriera del servizio extra-urbano di Seta, con a bordo alcuni studenti, è finita fuori strada a Strà di Nibbiano, all’altezza del santuario, lungo la Provinciale 412R. Il mezzo ha travolto e abbattuto alcune piante a lato della carreggiata e, una cinquantina di metri dopo, si è fermata nel giardino di un’abitazione.

Fortunatamente non si sarebbe registrato alcun ferito grave: per l’autista qualche botta ed escoriazione, mentre i ragazzi sono usciti illesi.

Tutte da chiarire le cause dell’incidente: pare che la corriera abbia sbandato all’altezza di un leggera curva, probabilmente toccandosi con un mezzo agricolo che proveniva dalla direzione opposta.

Sul posto per i rilievi e per regolare il traffico i carabinieri di Pianello e Borgonovo, oltre i mezzi del 118 e ai vigili del fuoco.

Difficoltosa la viabilità.