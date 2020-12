Ecco la nuova Rianimazione: investimento da 1,3 milioni, tempi record

La Rianimazione dell’ospedale di Piacenza, dove ogni giorno si lotta contro il Coronavirus e dove gli operatori sanitari hanno combattuto nei mesi più duri della pandemia, ha cambiato volto.

È stato completato nei giorni scorsi un importante intervento di riqualificazione al piano terra, blocco A del Polichirurgico, che ha permesso di rinnovare completamente il reparto.

A presentare il progetto Luca Baldino, direttore generale dell’Ausl di Piacenza: “Questo intervento è stato programmato nel mese di giugno ed è stato finanziato dal governo, per incrementare i posti letto di Terapia intensiva nel Paese. Tre mesi fa abbiamo inaugurato la ristrutturazione del terzo piano dove abbiamo creato due reparti: la pneumologia e la terapia sub intensiva. I locali che presentiamo sono stati completamente rinnovati in soli due mesi, un tempo record. L’intervento è costato oltre 1 milione e 300mila euro, per le opere strutturali e tecnologie”.

Massimo Nolli, direttore del Dipartimento, ha aggiunto: “In questo tempio del lavoro, oggi abbiamo più spazio, più luce, più distanza per i pazienti, percorsi migliorati, gli strumenti migliori che possiamo immaginare. Ringrazio tantissimo chi ha lavorato in questi mesi molto pesanti, in condizioni non semplici vista l’emergenza Covid. Creare aree tampone è stato importante per permettere ai professionisti di confrontarsi, abbiamo avuto la necessaria tranquillità per affrontare la seconda ondata. Mi piace ricordare – ha concluso – quanto sia stato importante confidare nella Terapia intensiva di Castel San Giovanni e ringraziare tutti coloro che hanno reso possibili queste migliorie”.

Patrizia Barbieri, sindaco e presidente della Provincia di Piacenza, ha reso merito all’impegno di tutti i sanitari: “Siamo noi che dobbiamo inchinarci per tutto quello che state facendo, mi emoziona assistere alla conclusione di questo intervento, una risposta efficace per la nostra comunità. Piacenza ha dato dimostrazione di essere reattiva in questa fase molto complessa: voi siete stati straordinari e sono arrivate le risorse che hanno consentito questi interventi. Sono orgogliosa dei nostri operatori e sono rimasta colpita anche dai dettagli, addirittura sulla illuminazione, c’è una cura anche dei particolari in un reparto dove le condizioni dei pazienti sono critiche”.

Lucia Fontana, presidente della Conferenza Socio Sanitaria provinciale, ha toccato un altro aspetto: “Mai come in questa occasione deve essere smentito il luogo comune che le promesse della politica non si concretizzino. A Piacenza è avvenuto il contrario. Le promesse di Bonaccini, Speranza e Donini si sono tradotte in fatti concreti. E’ la celebrazione di un evento che ci rende orgogliosamente cittadini della nostra provincia e della nostra regione”

Molto orgoglioso l’assessore regionale alla sanità, Raffaele Donini: “Questi reparti serviranno a salvare la vita alle persone. La guardia deve restare alta, anche se in Emilia Romagna il livello di circolazione del virus si è abbassato. Non scivoliamo nell’idea che “tanto ci pensa la sanità”. Se l’onda epidemica tornasse alta e i ricoveri dovessero aumentare, anche la sanità sarebbe messa a dura prova”.