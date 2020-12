I Vaccari e Pittolo, in arrivo cinque telecamere per la lettura delle targhe

Cinque nuove telecamere di lettura targhe, verranno installate prossimamente nelle frazioni di Pittolo e I Vaccari. Il Comune di Piacenza ha approvato il progetto esecutivo con l’obiettivo di implementare il sistema di videosorveglianza. Nello specifico, a I Vaccari le due telecamere saranno posizionate all’accesso Ovest della frazione dalla Strada Provinciale 6 e all’accesso Nord da Strada Mussina. A Pittolo saranno installate all’accesso Est dalla Strada Statale 45, Ovest da Strada alla Mola e Nord da Via Leonardi.

“Le nuove telecamere – spiegano gli assessori ai Lavori Pubblici Marco Tassi e alla Sicurezza Luca Zandonella – integreranno il complessivo progetto di videosorveglianza che l’Amministrazione Barbieri sta attuando su tutta la città, con particolare attenzione alle vie di accesso e alle frazioni. Dopo il progetto che ha ottenuto il cofinanziamento del Ministero dell’Interno e che ha permesso di installare 40 nuove telecamere di sicurezza, di cui 11 di lettura targhe, questo nuovo intervento è un’ulteriore dimostrazione dell’attenzione e dell’impegno che stiamo riservando al tema della sicurezza in città. Le telecamere di Pittolo e I Vaccari rispondono a un’esigenza avvertita dai cittadini delle due frazioni, verso i quali ci eravamo assunti un preciso impegno che con questo progetto andiamo a concretizzare”.

L’intervento, del costo complessivo a carico del Comune di Piacenza di 60 mila euro, consentirà – come specificato nel progetto – di prevenire fatti criminosi attraverso un’azione di deterrenza che la presenza di telecamere è in grado di esercitare; favorire la repressione di fatti criminosi qualora avvengano nelle zone controllate dalle telecamere, ricorrendo alle informazioni che il sistema sarà in grado di fornire; sorvegliare in tempo reale zone che di volta in volta presentano particolari elementi di criticità, in concomitanza di eventi rilevanti per l’ordine e la sicurezza pubblica e/o per l’incolumità dei cittadini, compresi quelli che richiedono interventi di protezione civile; rassicurare i cittadini attraverso una chiara comunicazione sulle zone sorvegliate; conseguire la perfetta integrazione con i sistemi di videosorveglianza già operativi presso il Comune di Piacenza; garantire la massima qualità delle immagini nonché efficacia ed efficienza del sistema di videosorveglianza comunale.