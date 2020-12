Santa Barbara, la cerimonia al comando provinciale di Piacenza

Quella di ieri, 4 dicembre, è stata una giornata speciale per i vigili del fuoco, che hanno celebrato la patrona Santa Barbara. Anche a Piacenza, presso la sede del comando provinciale, si è svolta una cerimonia commemorativa in suo onore. Il comandante provinciale Danilo Pilotti, i funzionari tecnici e il personale in servizio hanno reso gli onori ai caduti con la deposizione di una corona di alloro alla lapide posta all’interno del cortile della caserma.

La breve cerimonia è stata celebrata da don Serafino Coppellotti, parroco del duomo di Piacenza da anni vicino ai vigili del fuoco, essendo stato loro parroco quando la sede del comando si trovava in viale Dante. Il comandante provinciale, assieme a tutto il personale, desidera ringraziare gli organi di stampa e tutta la cittadinanza per le manifestazioni di affetto e vicinanza ricevute durante questa giornata.