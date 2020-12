In pensione il luogotenente Carapacchi dopo 45 anni di servizio

Dopo 45 anni in servizio alla Guardia di finanza di Piacenza, va in pensione il luogotenente Ernesto Capacchi. Era arrivato da Sant’Agata di Militello in provincia di Messina all’allora Compagnia di Piacenza nel 1989, con il grado di brigadiere.

Carapacchi si è arruolato nel 1975, frequentando il corso per Allievi Finanzieri a Mondovì (CN) e, dopo aver prestato servizio presso i Reparti del Corpo di Torre Annunziata (NA), Lipari e Sant’Agata di Militello (ME), è arrivato nella provincia piacentina, dapprima presso la Compagnia di Piacenza e, successivamente, presso la Tenenza di Castel San Giovanni, assumendo anche l’incarico di comandante. Dall’anno 2001 è stato trasferito nuovamente alla Compagnia, poi diventata Gruppo di Piacenza.

“Oltre 45 anni connotati da un unico comune denominatore: la passione – si legge nella nota della Guardia di finanza – La sua carriera, in cui ha vissuto cambiamenti radicali, sia dal punto di vista sociale, sia dell’evoluzione del Corpo della Guardia di Finanza, è stata sempre condotta all’insegna della professionalità, del sacrificio e della disponibilità verso tutti. Costante esempio per i giovani, il luogotenente Carapacchi ha sempre goduto della stima dei superiori che lo hanno avuto alle dipendenze”.

Al commiato, che si è tenuto nel pieno rispetto della normativa Covid-19, il comandante provinciale, colonnello Daniele Sanapo, ha sottolineato la forza dell’esempio, dato dal luogotenente Carapacchi a tutti i giovani, e gli ha augurato un futuro caratterizzato dall’entusiasmo che lo ha sempre contraddistinto.