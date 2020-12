Sorpresa ad Agazzano: un dinosauro accanto all’albero di Natale

Una sorpresa che sta suscitando grande curiosità. Da questa mattina, lunedì 7 dicembre, in piazza ad Agazzano, tra le decorazioni natalizie è comparso un grande dinosauro in vetroresina, alto 298 centimetri. Le foto scattate dagli abitanti stanno facendo il giro dei social con reazioni e commenti.

L’idea dell’assessore Dea De Angelis, approvata dalla giunta comunale, è stata una sorpresa per tutto il paese, non essendo stata annunciata in precedenza. Quest’anno Babbo Natale non potrà sfilare lungo le vie e così l’amministrazione ha pensato di allietare le festività natalizie per i più piccoli con un animale preistorico che si presterà per selfie e scatti ricordo. Alla base dell’installazione c’è la scheda tecnica con le informazioni relative al dinosauro, si tratta di un parasaurolofo della famiglia adrosauri. L’installazione resterà fino al 6 dicembre, il noleggio presso una ditta di Brescia che si occupa di allestimenti per mostre e cinema, costa 1.400 euro. La stessa cifra, fanno sapere dall’amministrazione, sarebbe stata investita per gli eventi che quest’anno non si potranno realizzare a causa delle normative anticovid.