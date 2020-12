Maltempo e neve: oggi scuole chiuse a Farini e Ferriere

“Una neve da record“, ripetono alcuni cittadini tra l’alta Val Trebbia e la Val Nure. Un’ondata di maltempo che, oggi (9 dicembre), ha portato alla chiusura delle scuole di Farini e Ferriere. I disagi causati dall’abbondante nevicata – oltre un metro d’altezza sulle nostre montagne – non hanno lasciato altra scelta. Tanto che i residenti della frazione di Mareto, nel comune di Farini, non sono riusciti nemmeno a spostarsi per raggiungere il posto di lavoro. Domani, salvo sorprese, i servizi scolastici riapriranno le porte agli alunni.

Nel Piacentino – va ricordato – prosegue l’allerta meteo per rischio idraulico nella zona di pianura e bassa collina, fino alla mezzanotte dell’11 dicembre.