Calendari di Bettola e di Ferriere: le bellezze della val Nure in dodici mesi

Escono anche quest’anno i calendari di Bettola e di Ferriere, due distinte pubblicazioni per mettere in risalto le bellezze della val Nure.

Il calendario di Bettola è realizzato dall’amministrazione comunale con il contributo di tanti artigiani, piccole imprese e singoli commercianti del paese. Curato dall’assessore Valentina Corbellini, contiene numerose fotografie del paese, in tutte le stagioni, scattate e donate da Lionello e Samuele Scolari. E’ stampato in 2mila copie ed è reperibile negli uffici comunali.

Anche per il 2021 il Comune di Ferriere ha realizzato il calendario per il nuovo anno, che si apre con una immagine davvero suggestiva: i raggi del sole lambiscono la statua dell’arcangelo San Raffaele sul monte Crociglia a Torrio. Sarà stampato in 16.500 copie ed è in distribuzione dall’8 dicembre.