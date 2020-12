Covid: don Tiengo positivo, ferme 12 parrocchie. Guarito don Isola

Sta bene ed è asintomatico don Luciano Tiengo, parroco di Farini (zona molto colpita nelle ultime settimane), ma il tampone è positivo al Covid e così deve restare in isolamento. Il sacerdote è stato visitato dalle squadre Usca che ora monitorarlo l’evolversi della situazione. Il pensiero di don Luciano va alle sue dodici parrocchie che, per il momento, restano chiuse. Un po’ di preoccupazione c’è stata, ma don Luciano esprime comunque serenità e gratitudine a tutti i parrocchiani che hanno manifestato il loro affetto.

Don Roberto Isola, parroco di Coli e della cattedrale di Bobbio, è uscito invece dal Covid-19. Il suo tampone, fatto nei giorni scorsi, è tornato negativo, dopo che si era ammalato il 4 novembre con febbre e tosse. Anche don Roberto è stato aiutato dai parrocchiani che hanno cucinato, fatto la spesa per lui e manifestato vicinanza. L’ultimo sacerdote ad essere contagiato dal Covid, prima di don Luciano e don Roberto, era stato a inizio novembre monsignor Anselmo Galvani di 87 anni.

