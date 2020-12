Morte di Samba, un’intera comunità si mobilita per l’ambulante amico della gente

La rocambolesca storia di Samba, il senegalese amico di tutti che vendeva oggettini in legno, accendini e braccialetti ormai da trent’anni a Piacenza, non è finita con la sua morte.

E non smette di stupire. In tanti infatti lo ricordano in queste ore e c’è chi si fa avanti, dicendosi disponibile a fare qualcosa di più, ciascuno nel proprio piccolo, per aiutare la sua famiglia e i figli in Africa: “Se trovassimo il modo per contattare i figli potremmo inviare alcuni aiuti. Samba si faceva il “mazzo” per mandare ogni centesimo alla sua famiglia. Noi più che un bicchiere di latte o qualche offerta non abbiamo fatto per lui. Ci piacerebbe provare a ricordarlo facendo quello che lui avrebbe fatto. Sostenere la sua famiglia”.

La comunità senegalese, gli amici e i familiari con cui viveva a Rottofreno, si stanno intanto autotassando per consentire al corpo di Samba di tornare a casa.

Il Covid non ha guardato in faccia alla sua già triste avventura. Ma l’affetto inaspettato di Piacenza, ovunque lui ora sia, a Samba avrebbe strappato ancora un sorriso caldo come il sole.