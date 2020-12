Ritratto di Signora, anche la tv austriaca per il capolavoro del Klimt

Una troupe di Orf, la tv pubblica austriaca, ha raggiunto la Galleria d’arte moderna Ricci Oddi per poter mostrare finalmente anche al suo pubblico il “Ritratto di Signora” del grande artista viennese Gustav Klimt. Per la giornalista Katharina Wagner, corrispondente per l’Italia originaria di Vienna, incontrare dal vivo il “Ritratto di Signora” è stata un’esperienza anche personale. “Mi ha emozionata. Conoscendo l’opera di Klimt, non è quella più clamorosa. È un Klimt diverso, più calmo, ma comunque si tratta di un ritratto molto bello, che arriva a toccare lo spettatore”. Le riprese effettuate hanno utilizzato anche un drone, all’esterno della Ricci Oddi e all’interno del salone d’onore. Sul dipinto si accenderanno anche i riflettori di RaiTre nella puntata di “TGR Bell’Italia” in onda domani alle ore 11.

Lunedì intanto scade il cda della Ricci Oddi. Anche la prefettura sta per indicare il nome del suo candidato scelto tra una rosa di otto aspiranti.

