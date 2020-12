Il “dinosauro di Natale” fa discutere. E c’è chi pensa al suo benessere

Continua a far discutere ad Agazzano la vicenda legata al dinosauro in vetroresina posizionato dall’amministrazione comunale in piazza Europa. Come ormai noto, il comune ha posizionato l’animale preistorico a ridosso del monumento dedicato ai Caduti e all’albero di Natale: “Un’idea-regalo per i più piccoli” era stata la spiegazione fornita dall’assessore Dea De Angelis. In questi giorni, tra chi ha accolto con favore l’iniziativa riservata ai bambini e chi invece non ha gradito l’originale “decorazione natalizia”, è spuntato anche chi ha pensato alla salute dell’animale: ieri mattina infatti è comparsa una balla di foraggio proprio sotto il naso del dinosauro. Una simpatica trovata che ha catturato ancora una volta l’attenzione di chi ieri transitava nella piazza centrale del piccolo paese della Valluretta.

