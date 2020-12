Neve e pioggia, allerta valanghe nel Piacentino

Dopo l‘intensa nevicata che ha ricoperto il Piacentino, il servizio Arpae Emilia-Romagna ha diramato l’allerta di codice giallo per valanghe nell’appennino occidentale, compreso per l’appunto quello del nostro territorio. Un bollettino di livello debole e moderato, per il quale le nuove precipitazioni di neve o pioggia potrebbero causare una perdita di aderenza del terreno. In particolare, le zone indicate da Arpae sono Ferriere, Ottone e Zerba.

