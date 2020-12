Dinosauro, l’assessore De Angelis: “Difendo la scelta, pensato per i bimbi”

Qualcuno l’ha già ribattezzata “l’assessore al dinosauro”, dopo una pioggia di critiche (ma anche qualche apprezzamento) per la scelta di posizionare la riproduzione di un sauro erbivoro di milioni di anni fa in piazza Europa ad Agazzano, accanto all’albero di Natale. Ma l’assessore e naturalista Dea De Angelis torna a difendere la sua idea. “In tanti oggi si fanno dei “selfie” accanto al dinosauro, che è stato pensato per i bambini ma evidentemente suscita maggiore interesse agli adulti – scherza – siamo stati criticati solo per aver cercato di riempire il “vuoto” di eventi che, a causa del coronavirus, non si possono organizzare”.

L’INTERVISTA DI CRISTIAN BRUSAMONTI SUL QUOTIDIANO LIBERTA’ IN EDICOLA OGGI