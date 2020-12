Domenica all’insegna degli incidenti: due centauri gravissimi dopo un frontale

Un altro spaventoso incidente si è registrato intorno alle 16.30 di domenica 13 dicembre a San Nicolò. Di fronte al supermercato situato sulla via Emilia, un’auto e una moto, per cause da accertare sono entrate in collisione frontale. Due le persone che viaggiavano a bordo della due ruote e che sono rimaste gravemente ferite in seguito all’impatto: sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 di Piacenza e della Croce Rossa. I due feriti sono stati condotti d’urgenza all’ospedale di Piacenza.

