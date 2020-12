Esplode una bombola, uomo ustionato e abitazione inagibile

Grande paura in serata a Vei, nel comune di Travo dove un uomo è rimasto seriamente ustionato in diverse parti de corpo, in seguito all’esplosione di una bombola situata all’interno della sua abitazione. Non sono chiari i motivi che hanno provocato lo scoppio, probabilmente una perdita potrebbe essere la causa dell’innesco. L’anziano è stato investito da una fiammata che ha provocato bruciature al volto, alle mani ma anche in altre parti del corpo. Fortunatamente non ci sono stati incendi susseguenti alla fiammata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza, mentre un’ambulanza del 118 di Bobbio ha condotto d’urgenza il ferito all’ospedale di Piacenza. Le sue condizioni erano piuttosto serie, ma non è in pericolo di vita. Gravi danni all’abitazione, ora inagibile.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà