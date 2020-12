Perde il controllo dell’auto e precipita in una scarpata: due feriti, uno è grave

Gravissimo incidente nel pomeriggio di domenica 13 dicembre in località Moretta, nel comune di Ziano. Per cause ancora in fase di accertamento, una vettura con a bordo cinque giovani ha improvvisamente sbandato mentre transitava lungo la strada Provinciale 27: la vettura ha terminato la propria corsa in una scarpata ai margini della carreggiata, rallentata soltanto dagli alberi. Quattro persone sono riuscite a riemergere dall’abitacolo dopo aver riportato traumi e contusioni, un altro ha invece perso conoscenza. Le sue condizioni sono giudicate molto gravi. Un altro passeggero è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso per ferite lievi. Sul posto il 118 di Castel San Giovanni e la Pubblica Assistenza di Borgonovo.

