Ponte di Pievetta, traffico in tilt a causa di un tamponamento

Un tamponamento fra tre auto, avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 14 dicembre, ha letteralmente mandato in tilt il traffico lungo il ponte di Pievetta a Castel San Giovanni. L’incidente, avvenuto sulla sponda pavese, ha infatti bloccato la circolazione per diversi minuti: il tempo necessario ai carabinieri per compiere i primi rilievi di legge. Due le persone rimaste ferite nello scontro: nessuna di loro sarebbe in gravi condizioni.

