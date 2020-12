S.Martino, sorgerà il polo scolastico. Pasquali: “Necessaria l’area completa”

Si è preso dodici giorni di tempo per rispondere, e ora lo ha fatto, mettendo nero su bianco che lì, alla piana di San Martino che intende trasformare in “zona di interesse collettivo pubblico”, nascerà il nuovo polo scolastico di Bobbio, il campus della Valtrebbia. Il sindaco Roberto Pasquali ha risposto così al Panificio Bergamini, società che il 24 novembre a Torino si era aggiudicata provvisoriamente in sede di asta i 55mila metri quadrati di terreno e i 25 “scheletri” di villette che – e almeno su questo sembrano concordare tutti – andranno abbattuti.

L’amministrazione comunale di Bobbio, di cui tra l’altro Bergamini era assessore prima della spaccatura con Pasquali a fine febbraio, ritiene “non sufficiente la proposta in quanto l’area oggetto di vendita serve integralmente alla collettività per la realizzazione del polo scolastico come da progetto di massima depositato in Comune a Bobbio e già preso in considerazione dall’amministrazione nei primi mesi del mandato elettorale”, si legge nella lettera firmata dal primo cittadino, Pasquali, datata 12 dicembre e indirizzata al Panificio di viale Aldo Moro.

