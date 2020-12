Samba nel cuore di tanti piacentini, partita la “gara” di solidarietà

Sono tanti i piacentini che si sono fatti avanti per sostenere le spese del funerale e del rimpatrio in Senegal di Samba, il venditore ambulante arrivato qui trent’anni fa e morto di Covid-19. Una scomparsa che ha toccato nel cuore di tanti visto che il suo era un volto noto e apprezzato vista la gentilezza e il sorriso con il quale, da sempre, approcciava i piacenti. Proprio per questo la macchina della solidarietà si è attivata e potrebbe consentire di affrontare spese necessarie per l’ultimo viaggio di Samba.

La famiglia di Samba ha lasciato un Iban, per chi volesse contribuire alle spese del funerale e del rimpatrio. Il numero è: IT80L3608105138234458534464. Il conto è intestato a Kosso Gueye, il parente che sta seguendo le pratiche burocratiche.

