Santa Lucia arriva anche a Piozzano: donazione alla Croce Rossa

Santa Lucia ha raggiunto anche Piozzano, dove ieri (domenica 13 dicembre) nella sala consiliare del municipio è stato consegnato alla sede della Croce rossa del paese un apparato radio portatile di nuova generazione, regalata da un anonimo benefattore in memoria di Emy, la cagnolina mascotte del gruppo telecomunicazioni della Cri morta lo scorso anno dopo essere stata travolta da un’auto.

Presenti alla consegna il presidente del comitato Cri di Piacenza, Alessandro Guidotti, il responsabile provinciale telecomunicazioni Gigi Solenghi e il coordinatore della sede di Agazzano Danilo Repetti.

“È un gesto importante – hanno spiegato – e un dono a favore di una piccola sede di montagna e quindi ancora più significativo, di stimolo a tutti per aiutare una realtà attiva sul territorio, anche nell’emergenza-urgenza notturna in collaborazione con la sede Cri di Pianello, che necessita di supporto per il rinnovo ad altre attrezzature, ad iniziare dall’ambulanza utilizzata per il trasporto ordinario, che pur essendo in perfetta efficienza inizia a sentire il peso degli anni”.