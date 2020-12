E’ di tre feriti (di cui uno un condizioni serie) il bilancio del violento incidente avvenuto poco dopo le 19.00 di oggi, lunedì 14 dicembre, lungo via Diete di Roncaglia a Piacenza. Due auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate frontalmente. Il traffico è rimasto momentaneamente bloccato, con le forze dell’ordine impegnate a compiere i rilievi del caso.

