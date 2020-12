Dalle muffe al digitale: il premio Gemelli ai “piacentini” Taricco e Boschi

Due (giovani) menti “piacentine” con le idee chiare sul mondo dell’innovazione. Si chiamano Francesco Taricco e Gianmarco Boschi gli studenti dell’università Cattolica della nostra città che hanno vinto il premio “Gemelli, i migliori del 2019”, riconoscimento rivolto ai più brillanti laureati di ciascuna facoltà dell’ateneo, istituito nel 1960 in memoria di padre Gemelli. Taricco si è laureato in scienze e tecnologie alimentari con 110 e lode, con una tesi dal titolo “Inibizione di muffe su prodotti da forno attraverso l’utilizzo di batteri propionici”. Il giovane, originario del Piemonte, è sviluppatore di prodotto in ambito alimentare a Berna, in Svizzera.

Anche Boschi ha ottenuto il voto di 110 e lode in gestione d’azienda, approfondendo l’industria 4.0 e i processi di digitalizzazione: il ragazzo, classe ‘95, di Parma, è uno dei due studenti del campus piacentino ad aver ricevuto il premio “A.Gemelli” per il 2019. Dopo un semestre Erasmus e un’altra esperienza di sei mesi a Seul, in Corea del Sud, oggi lavora in una multinazionale che si occupa di consulenza.

