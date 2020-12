Donazioni di sangue e midollo: gli studenti del Casali ideano uno slogan

Compito a casa: ideare uno slogan per la donazione di sangue, organi e midollo osseo. E’ l’esercizio che le sezioni piacentine di Avis, Aido e Admo hanno affidato ad alcuni studenti dell’istituto Casali, dopo l’incontro (in video-collegamento a distanza) organizzato nei giorni scorsi. Diverse le iniziative proposte: un questionario per scoprire il volontariato e un’attività interattiva per favorire la diffusione della cultura della donazione, con l’obiettivo finale di realizzare un motto intrecciando le parole chiave “gratuità, solidarietà, cittadinanza, volontariato e salute”. Dopo una breve introduzione, la prima parte del meeting si è aperta con un quiz di 20 domande con opzione “vero” o “falso”. La finalità è stata quella di verificare la preparazione dei ragazzi e fare corretta informazione in merito al mondo delle associazioni. La seconda parte dell’appuntamento, invece, ha lasciato spazio alla creatività degli alunni, per restituire il senso originale della donazione.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà