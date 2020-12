Esce di casa e non fa ritorno, 86enne rintracciato dalla Polizia locale nella notte

Sono state ore di grande apprensione quelli vissuti ieri, 14 dicembre, dai familiari di un 86enne residente a Piacenza nella zona della Veggioletta. L’uomo nel primo pomeriggio è uscito di casa e non ha fatto ritorno. I parenti, ovviamente allarmati, hanno contattato i carabinieri, i quali hanno diramato le indicazioni e avviato ricerche.

L’anziano è stato trovato intorno a mezzanotte in via Pietro Cella da una pattuglia della Polizia locale con a bordo due agenti donne. Dal Comando di via Rogerio è stata avvisata la famiglia e il figlio ha riportato a casa il padre, dopo ore di grande trepidazione.

A pochi giorni dal Natale una storia a lieto fine grazie all’ottimo lavoro svolto dalle forze dell’ordine e dalle agenti donne della pattuglia di Polizia locale.

