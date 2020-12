Il Covid rallenta ancora a Piacenza: -24% di nuovi contagi in una settimana. Sale l’età dei positivi

Cala ancora la diffusione del Coronavirus a Piacenza e provincia. Nella settimana 7-13 dicembre, i nuovi contagi sono stati 592, ossia -24% rispetto ai sette giorni precedenti (che già erano in riduzione del 36%). Nello stesso periodo l’Emilia Romagna ha fatto registrare -13,6%, la media nazionale -20,1%.

Di contro, sale leggermente la percentuale di tamponi molecolari positivi in rapporto a quelli effettuati: 7,7% (5,3% di positività per quelli rapidi antigenici).

Nella settimana scorsa, quella oggetto del report settimana dell’Ausl, in sei comuni del territorio non si sono registrare nuove diagnosi di Covid: Besenzone, Cerignale, Morfasso, Ottone, Piozzano e Zerba. A Piacenza 230 i casi, 34 a Fiorenzuola, 29 a Rottofreno, 28 a Castel San Giovanni, 27 a Borgonovo e 18 a Podenzano. Il tasso di positività più elevato è a Farini, causa il focolaio scoppiato nella Casa protetta. Gli interventi delle Usca (Unità di continuità assistenziale) sono calati a 617. La media degli accessi per Coronavirus al Pronto soccorso, dal 7 al 13 dicembre, è stata di 10 al giorno, mentre al 13 dicembre i ricoveri erano 239, 13 dei quali in Terapia intensiva.

Per quanto riguarda le età dei nuovi contagiati, torna leggermente a salire: passa, infatti, dal 7 al 9% l’incidenza degli over 80. Torna, invece, sotto quota tremila il numero di piacentini in isolamento perché positivi (1.182) e in quarantena (1.808): sono 2.990.

I decessi nella scorsa settimana sono stati 25, con un rapporto tra diagnosi e morti dell’1,79% (1,92% media regionale, 1,88% media nazionale, 2,04% media in Lombardia).

COVID A PIACENZA – IL REPORT SETTIMANALE