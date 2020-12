Rimossa l’ex edicola abbandonata nei pressi della scuola Giordani

Da anni abbandonata da parte del privato, l’ex edicola all’angolo tra via Giordani e via San Siro ormai oggetto di atti di inciviltà è stata rimossa oggi, martedì 15 dicembre, dal Comune di Piacenza, con l’intervento di Iren che ha eseguito la demolizione e lo smaltimento.

“Purtroppo l’abbandono dell’edicola da parte del privato proprietario – commentano l’assessore al patrimonio Erika Opizzi e all’ambiente Paolo Mancioppi – aveva generato una situazione di degrado intollerabile. Dopo reiterate e infruttuose sollecitazioni nei confronti del privato, grazie a un positivo lavoro di squadra tra assessorati, insieme anche al vice sindaco Elena Baio e al consigliere delegato al patrimonio Gianpaolo Ultori, siamo potuti giungere oggi alla rimozione del manufatto, senza costi per l’ente, restituendo decoro e sicurezza. Oltre che Iren per l’intervento, ringraziamo l’ufficio Patrimonio e i funzionari del Comune per l’attenzione e la perizia con cui hanno seguito le procedure per giungere oggi a questo risultato, che è una risposta concreta a una promessa fatta ai cittadini, in particolare agli abitanti della zona e a coloro che si recano alla scuola Giordani”.